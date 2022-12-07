Путин признал наличие проблем в зоне спецоперации

По словам президента РФ Владимира Путина, в зоне спецоперации на Украине проблемы были раньше, и они, вероятно, есть там и сейчас. В этом глава государства признался на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Конечно, были (проблемы в зоне спецоперации — Прим. ред). Они, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать когда и где угодно", — сказал Путин.

Поэтому следует постоянно держать этот вопрос в поле зрения, подвергать анализу происходящее на Украине, прислушиваться к непосредственным участникам событий на Украине.

Что касается возможности новой волны частичной мобилизации, Путин отметил, что считает разговоры о ней бессмысленными, напомнив, что на линию соприкосновения были отправлены только 150 тысяч мобилизованных граждан, тогда как всего их — 300 тысяч человек.

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