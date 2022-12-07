Из-за затянувшегося конфликта на Украине США столкнулись с нехваткой боеприпасов и материалов для их производства. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.
По мнению эксперта, проблема поставок из Пентагона обострится в ближайшие недели в случае усиления интенсивности боевых действий на Украине.
Запасы боеприпасов у большинства стран НАТО подходят к концу, если уже не закончились, считает аналитик.
Среди этих государств можно назвать и США, которые испытывают значительные проблемы с поставками, добавил автор статьи.
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