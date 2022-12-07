Политолог Дробницкий назвал расходы Пентагона на сдерживание России скромными

В проекте военного бюджета США основной упор пойдёт на модернизацию своих вооружённых сил, а на помощь Украине выделены средства достаточно скудные по сравнению с прошлыми ассигнованиями. Впрочем, на сдерживание России Пентагон также не желает сильно тратиться. Об этом рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Кроме того, значительная часть военного бюджета Соединённых Штатов пойдёт на работу с гиперзвуковым оружием и космосом, отметил он.

"Сформированный бюджет на 2023 год оказался не слишком щедрым в плане выделения больших сумм на противодействие России и помощь Украине. Озвученные цифры оказались очень скудными. <…> Стоит учитывать и другие каналы, по которым осуществляется субсидирование украинского бюджета", — высказался Дробницкий в разговоре с газетой "Взгляд".