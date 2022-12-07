Кнутов заявил, что украинские дроны проникли вглубь России при помощи США

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал диверсии на военных аэродромах России и объяснил, как украинские беспилотники смогли преодолеть такое расстояние.

По его мнению, для подобных атак могут применяться советские аппараты Ту-141 "Стриж". Российские войска давно сняли их с вооружения, но Украина решила оставить беспилотники, отметил Кнутов.

"У меня есть такое подозрение, что Киев провёл их модернизацию вместе с американцами. Помните случай этой весной, когда мы с некоторой иронией реагировали на то, как подобный "Стриж" залетел практически в Хорватию?" — указал он в программе "Царьград. Главное".