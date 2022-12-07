В Белоруссии введут смертную казнь за госизмену для чиновников и военных

В Белоруссии намерены наказывать чиновников и военных смертной казнью за измену государственному строю.

В соседней дружественной России республике собираются жёстко карать изменников родины из числа представителей военного ведомства и чиновничьего аппарата.

По информации Палаты представителей Национального собрания, соответствующий законопроект был принят депутатами в первом чтении.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии стартовали плановые занятия по боевой готовности Вооружённых сил.