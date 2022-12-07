В Белоруссии намерены наказывать чиновников и военных смертной казнью за измену государственному строю.
В соседней дружественной России республике собираются жёстко карать изменников родины из числа представителей военного ведомства и чиновничьего аппарата.
По информации Палаты представителей Национального собрания, соответствующий законопроект был принят депутатами в первом чтении.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии стартовали плановые занятия по боевой готовности Вооружённых сил.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.