Спикеру мажилиса Казахстана не понравилось заявление посла РФ о русофобии

Спикер мажилиса — нижней палаты парламента — Казахстана Ерлан Кошанов раскритиковал высказывания посла России в республике Алексея Бородавкина на тему русофобии. По словам Кошанова, некоторые высказывания посла похожи на заявления политологов, а не дипломата.

Ранее Алексей Бородавкин заявил, что радикальные националистические тенденции в Казахстане просматриваются всё более и более явственно. Он отметил, что интернет наполняется видеосюжетами, в которых радикальные националисты выступают с неприемлемыми требованиями и русофобскими лозунгами.

При этом посол выразил уверенность, что с сильным мандатом, который есть у президента Касым-Жомарта Токаева после победы на выборах, будут осуществляться жёсткие меры по пресечению экстремистских националистических выступлений. И, отметил Алексей Бородавкин, "если нас попросят об этом, мы поможем".

Спикер мажилиса Казахстана, комментируя высказывания российского посла, отметил, некоторые из них "не соответствуют его статусу и не работают на пользу".

"Хотя господин Бородавкин очень опытный дипломат, его давно знаем, и он не должен уподобляться пропагандистам и политологам", — цитирует РИА "Новости" Ерлана Кошанова.

Спикер мажилиса заявил, что "ксенофобия есть и в России, и в других странах". "Поэтому мы должны совместно работать на пользу наших стран, наших государств, и чтобы наши высказывания, высказывания политиков в первую очередь не наносили вред нашим двусторонним отношениям", — сказал Ерлан Кошанов.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не слушать и не смотреть допускающих "крайне неловкие" высказывания политологов о Казахстане.

"Эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительства, не отображают официальную линию Кремля", — сказал Песков.

Комментарий последовал после высказывания политолога Дмитрия Дробницкого, выступившего в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым". Дробницкий назвал Казахстан "следующей проблемой". По его мнению, там "тоже могут начаться нацистские процессы", как на Украине. Он также отметил, что "русских там много".

Дмитрий Песков также отметил, что в России политологов, допускающих "крайне неловкие" высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем политологов в Казахстане, весьма критически относящихся к России. Он добавил, что "просто не нужно их слушать и их смотреть".