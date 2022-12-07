Польша разочаровалась в Германии и поставила Киеву "цифровую" систему ПВО

Летом 2022 года украинская армия получила от Польши как минимум одну зенитно-ракетную установку С-125 Newa SC. Однако официальных заявлений о поставках не поступало. Об этом сообщает EADaily.

Главная визуальная особенность польского комплекса — гусеничное шасси от танка Т-55, за счёт чего габариты самоходной пусковой установки уменьшены. Также в процессе модернизации польские разработчики заменили четыре экрана сопровождения цели на один.

"В польском названии противовоздушной системы обозначения S и C расшифровываются соответственно как "самоходная" и "цифровая", — отмечается в материале.

Польша была возмущена отказом Германии поставить на Украину американские зенитно-ракетные комплекс (ЗРК) Patriot. По словам министра обороны Мариуша Блащака, размещение мощных ЗРК на западе Украины "обезопасило бы как украинцев, так и поляков".