Летом 2022 года украинская армия получила от Польши как минимум одну зенитно-ракетную установку С-125 Newa SC. Однако официальных заявлений о поставках не поступало. Об этом сообщает EADaily.
Главная визуальная особенность польского комплекса — гусеничное шасси от танка Т-55, за счёт чего габариты самоходной пусковой установки уменьшены. Также в процессе модернизации польские разработчики заменили четыре экрана сопровождения цели на один.
"В польском названии противовоздушной системы обозначения S и C расшифровываются соответственно как "самоходная" и "цифровая", — отмечается в материале.
Польша была возмущена отказом Германии поставить на Украину американские зенитно-ракетные комплекс (ЗРК) Patriot. По словам министра обороны Мариуша Блащака, размещение мощных ЗРК на западе Украины "обезопасило бы как украинцев, так и поляков".
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