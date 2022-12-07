США опасаются Северную Кореею больше, чем Россию, несмотря на разницу ядерного потенциала. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский. Он считает, что Вашингтон напуган готовностью руководства КНДР нанести ядерный удар в случае внешней угрозы своей безопасности.
"У Северной Кореи есть две вещи: во-первых, ядерный арсенал, во-вторых, абсолютная готовность его применить. А применение ядерного оружия по военным базам США в Японии и Южной Корее означает гибель десятков тысяч американских военнослужащих", — объяснил Сатановский на YouTube-канале "Alexander Waldman Нейтральная полоса".
Россия не показывает свою полную готовность к применению оружия массового поражения, отметил политолог. Российское вооружение способно стереть с лица Земли не только США, но и всех членов НАТО, однако страны коллективного Запада сомневаются в решительности Москвы.
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