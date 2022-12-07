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Сатановский: Россия может уничтожить США и НАТО, но они больше боятся КНДР

Мир

США опасаются Северную Кореею больше, чем Россию, несмотря на разницу ядерного потенциала. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский. Он считает, что Вашингтон напуган готовностью руководства КНДР нанести ядерный удар в случае внешней угрозы своей безопасности.

Сатановский: Россия может уничтожить США и НАТО, но они больше боятся КНДР

"У Северной Кореи есть две вещи: во-первых, ядерный арсенал, во-вторых, абсолютная готовность его применить. А применение ядерного оружия по военным базам США в Японии и Южной Корее означает гибель десятков тысяч американских военнослужащих", — объяснил Сатановский на YouTube-канале "Alexander Waldman Нейтральная полоса".

Россия не показывает свою полную готовность к применению оружия массового поражения, отметил политолог. Российское вооружение способно стереть с лица Земли не только США, но и всех членов НАТО, однако страны коллективного Запада сомневаются в решительности Москвы.

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Сдача Херсона - хитрый план? ЖИВОВ: будет ядерный удар, танковый прорыв и зачистка
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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