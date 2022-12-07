Foreign Policy: у европейцев есть оружие, но они не войны

У Евросоюза достаточно оружия, но европейцы не войны, заявили американские аналитики. По их мнению. Огромные расходы на вооружение не могут компенсировать недостаток культуры-милитаризации.

По мнению авторов, Североатлантический альянс имеет всё необходимое оружие, чтобы "победить" Россию, но это не помешало Москве начать спецоперацию на Украине.

"Военные руководители Европы уже давно осознали, что интенсивные военные конфликты и даже крупные войны реальны для континента. Об этом свидетельствует постепенное перевооружение Европы, — заявили аналитики Foreign Policy. — У европейцев есть оружие, но они не воины. Военные расходы не могут компенсировать недостаток военной культуры на континенте".

По мнению авторов, именно поэтому Европа не способна открыто участвовать в конфликте на Украине, и более того, якобы развязать его самостоятельно. Как подчеркнули аналитики, в таком случае оружие, которым располагает ЕС, не даёт возможности Европе стать для "кого-то угрозой".