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Foreign Policy: у европейцев есть оружие, но они не войны

Мир

У Евросоюза достаточно оружия, но европейцы не войны, заявили американские аналитики. По их мнению. Огромные расходы на вооружение не могут компенсировать недостаток культуры-милитаризации.

Foreign Policy: у европейцев есть оружие, но они не войны

По мнению авторов, Североатлантический альянс имеет всё необходимое оружие, чтобы "победить" Россию, но это не помешало Москве начать спецоперацию на Украине.

"Военные руководители Европы уже давно осознали, что интенсивные военные конфликты и даже крупные войны реальны для континента. Об этом свидетельствует постепенное перевооружение Европы, — заявили аналитики Foreign Policy. — У европейцев есть оружие, но они не воины. Военные расходы не могут компенсировать недостаток военной культуры на континенте".

По мнению авторов, именно поэтому Европа не способна открыто участвовать в конфликте на Украине, и более того, якобы развязать его самостоятельно. Как подчеркнули аналитики, в таком случае оружие, которым располагает ЕС, не даёт возможности Европе стать для "кого-то угрозой".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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