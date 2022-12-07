GT: в Европе нарастает чувство страха из-за кризисов и абсолютного упадка

В европейских странах нарастает чувство страха, ведь геополитическое положение ЕС ухудшается. Об этом пишет Global Times.

По информации китайского издания, лидеры государств, входящих в состав Евросоюза, всерьёз обеспокоены снижающейся ролью Европы в мире. В статье сказано, что такая проблема возникла на фоне неурегулированных кризисов и новых вызовов.

"Из-за всего этого у Европы нарастает чувство страха", — отмечается в публикации.

Как поясняет газета, в сегодняшних реалиях Восток расцветает, а западные страны сталкиваются с многочисленными сложностями. В материале подчёркивается, что Евросоюз уже находится в состоянии абсолютного упадка. Лучшие времена Европы остались в прошлом, резюмировали авторы.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что ЕС платит слишком высокую цену за украинский конфликт. Он убеждён: лишь переосмысление политики санкций позволит Европе преодолеть энергетический кризис.