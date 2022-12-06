Военный эксперт Рожин: военные ВСУ не готовы оставить Бахмут

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что украинские военные не готовы оставить Бахмут (Артёмовск).

Неоднократно появлялись новости о том, что в Артёмовске оборона ВСУ рухнула. По мнению Рожина, это не так. Он заявил, что украинские войска были вынуждены отступить к югу от Бахмута. Однако ВСУ сохраняют целостность фронта к северу от Курдюмовки. При этом они выстраивают вторую линию обороны у Часов Яра, отмечает эксперт.

"Темпы нашего наступления тут невысокие, что, впрочем, окупается большими потерями <…> по украинским и западным заявлениям, от 500 до 800 убитых и раненых в сутки. В самом Артёмовске продолжаются бои за Опытное и в промзоне на восточных окраинах", — написал Рожин.

Он добавил, что без Опытного невозможно на прямую штурмовать Артёмовск. Украинские бойцы не собираются сдавать Бахмут, поэтому к ним спешно подгоняют подкрепление.

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