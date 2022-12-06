Военный эксперт Рожин: в Днепропетровске прозвучала серия взрывов

Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что в Днепропетровске прозвучала серия взрывов.

По словам эксперта, на город налетели беспилотники (БПЛА) "Шахиды". Противовоздушная оборона (ПВО) Днепропетровска пытается отразить удар БПЛА. Также, по словам Рожина, работа ПВО была замечена в Запорожской области.

"Мощные взрывы в Днепропетровске, на город налёт "Шахидов", ПВО пытается отразить удар", — написал Рожин.