Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что в Днепропетровске прозвучала серия взрывов.
По словам эксперта, на город налетели беспилотники (БПЛА) "Шахиды". Противовоздушная оборона (ПВО) Днепропетровска пытается отразить удар БПЛА. Также, по словам Рожина, работа ПВО была замечена в Запорожской области.
"Мощные взрывы в Днепропетровске, на город налёт "Шахидов", ПВО пытается отразить удар", — написал Рожин.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.