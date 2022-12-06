Военный эксперт Рожин: НАТО осознанно создаёт давление на границах России

Киевское руководство нельзя назвать субъектным. Все провокации, которые делает якобы Украина в отношении Россия, находятся под контролем западных служб, в первую очередь, Британии и Польши. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин. Он подчеркнул, что именно Варшава и Лондон срывают переговоры с Москвой при помощи президента Владимира Зеленского.

Кроме этого, США приступили к активному наращиванию военной группировки в Польше, усиливая давление на Россию, указал Рожин. По его мнению, НАТО сдерживает только российское ядерное оружие от нападения на Калининград и на Белоруссию.

"Эта гипотетическая угроза на наших границах, то есть, в Восточной Балтике, в Калининграде и Белоруссии — это способ давления на Россию и способ вытягивать часть ресурсов нашей страны на это направление", — заявил эксперт на Радио "Комсомольская правда".

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