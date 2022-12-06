Эксперт оценил планы РФ по созданию газового союза с Казахстаном и Узбекистаном

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал Pravda.Ru, зачем Россия планирует создать газовый союз с Узбекистаном и Казахстаном.

"Россия пытается диверсифицировать покупателей своего газа. Поскольку Европа сейчас отрезана от поставок российского голубого топлива, Россия пытается выйти на другие рынки. Крупнейший покупатель — это Китай. Но у РФ, к сожалению, на текущий момент ограничена инфраструктура для поставок газа в КНР. Поэтому Москва рассматривает любые другие варианты поставок газа, например, через Узбекистан и Казахстан", — заявил Демидов.

По его словам, газовый союз будет выгоден всем его участникам и укрепит сотрудничество между российскими, узбекскими и казахскими компаниями в энергетической сфере.

"Это так называемые своповые поставки, то есть Россия, грубо говоря, обменивается газом с этими странами. Это достаточно выгодная для России и для центральноазиатских республик ситуация, когда есть энергетическое взаимодействие между странами. Я допускаю, что это также разовьёт взаимодействие других бизнесов между республиками и РФ", — отметил собеседник издания.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею президента России Владимира Путина о создании трёхстороннего газового союза РФ, Казахстана и Узбекистана.