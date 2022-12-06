Federalist: Байден является главным виновником эскалации конфликта на Украине

Президент США Джо Байден совершил ошибки в отношении Украины и увеличил угрозу применения ядерного оружия, сообщает аналитик Джордан Бойд в статье для Federalist.

"Байден не только втянул США в бесконечную прокси войну, но и увеличил риски применения тактического ядерного оружия", — отмечается в материале.

Автор считает, что большая часть населения Соединённых Штатов выступает против войны с РФ из-за Украины. Но Белый дом вряд ли пересмотрит свою политику, поскольку намерен продолжать оказывать Киеву военную и финансовую помощь на миллиарды долларов.

Бойд подчеркнула, что именно Байден виноват эскалации украинского конфликта, однако американские средства массовой информации не хотят этого видеть и продолжают ругать президента России Владимира Путина, возлагая на него ответственность за ошибки Вашингтона.