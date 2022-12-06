Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит на дальнейшее расширение Североатлантического альянса.
"На любое действие следует противодействие. Соответственно, резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности, произошедшее в последние годы, не могло дальше восприниматься без конкретных мер с нашей стороны. И дальше расширение (НАТО. — Прим. ред.) будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России", — сказал Рябков.
Он задал риторический вопрос: нужно ли это государствам, которые хотят получить членство в НАТО?
Ранее замглавы МИД РФ подчеркнул, что вмешательство США в украинский конфликт увеличивает риск столкновения ядерных держав, которое может грозить миру катастрофическими последствиями.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.