Россия даст компенсирующий ответ на дальнейшее расширение НАТО

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит на дальнейшее расширение Североатлантического альянса.

"На любое действие следует противодействие. Соответственно, резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности, произошедшее в последние годы, не могло дальше восприниматься без конкретных мер с нашей стороны. И дальше расширение (НАТО. — Прим. ред.) будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России", — сказал Рябков.

Он задал риторический вопрос: нужно ли это государствам, которые хотят получить членство в НАТО?

Ранее замглавы МИД РФ подчеркнул, что вмешательство США в украинский конфликт увеличивает риск столкновения ядерных держав, которое может грозить миру катастрофическими последствиями.