Американский аналитик Рамани назвал заявление Блинкена об Украине тревожным

Американский аналитик, политолог, публицист Сэмюэл Рамани назвал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об Украине тревожным.

Блинкен заявил, что США концентрируют внимание на возврате территорий Украине, которые были заняты после 20.02.2022 года. По мнению Рамани, это может говорить о том, Вашингтон собирается сокращать поддержку Украине. Политолог отметил, что слова госсекретаря намекают на то, что США не собираются помогать Киеву возвращать Донбасс и Крым.

Помимо этого, Блинкен не стал комментировать слухи о модификации РСЗО HIMARS. Напомним, ранее появилась информация, что Вашингтон передаёт Киеву HIMARS, которые не могут наносить удары вглубь территории РФ.