Кива о цели визита Зеленского в Донбасс: хочет выставить себя героем

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива прокомментировал визит украинского лидера Владимира Зеленского в Донбасс, который последний нанёс сегодня, 6 декабря.

По мнению Кивы, цель этой поездки проста и очевидна — Зеленскому нужно показать себя бесстрашным героем, мимо которого летят пули, а главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного - кабинетным трусом.

"Зеленский — герой в зоне боевых действий, а Залужный — трус в кабинете", — написал Кива в своём Telegram-канале.

Экс-депутат добавил, что эта поездка Зеленского — это своего рода "оплеуха" Залужному, и попытка указать ему "на место".

6 декабря Зеленский приезжал в Донбасс, сняв по этому поводу очередное видеообращение, теперь уже у въезда в Славянск, на фоне стелы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.