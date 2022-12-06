Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива прокомментировал визит украинского лидера Владимира Зеленского в Донбасс, который последний нанёс сегодня, 6 декабря.
По мнению Кивы, цель этой поездки проста и очевидна — Зеленскому нужно показать себя бесстрашным героем, мимо которого летят пули, а главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного - кабинетным трусом.
"Зеленский — герой в зоне боевых действий, а Залужный — трус в кабинете", — написал Кива в своём Telegram-канале.
Экс-депутат добавил, что эта поездка Зеленского — это своего рода "оплеуха" Залужному, и попытка указать ему "на место".
6 декабря Зеленский приезжал в Донбасс, сняв по этому поводу очередное видеообращение, теперь уже у въезда в Славянск, на фоне стелы.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.