Британский наёмник Макдональд: мы думали, что русские нас всех перебьют

Британский наёмник Джозеф Макдональд рассказал, что когда он прибыл на Украину, начался довольно скучный процесс: базовые инструкции, "корявый инструктаж", выдача обмундирования и снаряжения. Однако через несколько дней зазвучала воздушная тревога, которая казалась тренировочной, поскольку все вокруг говорили: "Всё чисто".

Затем Макдональд услышал звук российских ракет и понял, что это уже не обучение. Одна из ракет попала в здание на базе с наёмниками. Боевики были почти уверены в том, что сейчас российские войска убьют сразу всех, признался он.

"Мы получили много травм во время того прилёта, люди паниковали и в попытке спастись вредили сами себе. Сломанные лодыжки, запястья, размозженные кости и всё такое. А вообще, нам, можно сказать, очень повезло. Ракета могла попасть в нашу казарму, и легион развалился бы уже на третий день существования", — заявил Макдональд на YouTube-канале Lindybeige.

Британце предупредил всех желающих столкнуться с российской армией на Украине и подчеркнул, что артиллерия наносит непрерывные удары.

"Это ни разу не похоже на компьютерные игры вроде Call of Duty", — заключил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.