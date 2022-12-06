Дворчик заявил, что Польша передала войскам ВСУ ЗРК С-125 "Нева"

Польша продолжает оказывать военную помощь Украине. Стало известно, что Варшава поставила ВСУ зенитно-ракетные комплексы С-125 "Нева" советского производства. Об этом проинформировал министр-член совета министров республики Михал Дворчик.

6 декабря он разместил в своём аккаунте Twitter* фотографию С-125. В окружении ЗРК были военнослужащие Украины.

"Не знаю, была ли эта фотография уже или нет, но всегда радует глаз — польская С-125 "Нева" на вооружении ВСУ", — сделал министр надпись к изображению.

Напоминаем, комплекс С-125 был принят на вооружение в СССР в 1961 году.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.