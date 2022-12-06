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Кулеба: Киев хочет видеть больше помощи от Индии

Мир

По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Индия обязана оказывать больше помощи Киеву. Причиной этого, как считает Кулеба, является экономическая выгода, которую получает Дели на фоне украинского кризиса.

Кулеба: Киев хочет видеть больше помощи от Индии

Кулеба убеждён, что именно благодаря ситуации на Украине поставки российской нефти обходятся Индии по более низкой цене.

"Если вы получаете выгоду от наших страданий, было бы хорошо увидеть больше вашей помощи для нас", — заявил Кулеба в эфире телеканала NDTV.

Украинский министр добавил, что Индия поступает неправильно, "показывая пальцем на ЕС" и напоминая, что Европа также закупает российскую нефть.

Кулеба подчеркнул, что Индия имеет большой вес на международной арене, и поэтому могла бы также способствовать урегулированию украинского кризиса.

"Надеюсь, в ближайшие недели будут предприниматься более активные, пусть и незаметные, закулисные дипломатические меры", — добавил Кулеба.

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Как Россия и Украина впишутся в «зеленую» энергетику?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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