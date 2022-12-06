Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что в понедельник российские ракеты поразили Трипольскую теплоэлектростанцию — крупнейшую в Киевской области.
В понедельник, 5 декабря украинские средства массовой информации писали о массированном ракетном обстреле энергообъектов Украины, который привёл к тому, что Кировоградская, Одесская и Житомирская области оказались обесточены. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой и Одесской областях.
"Вчерашним российским ракетам удалось поразить Трипольскую тепловую электрическую станцию — самую мощную электростанцию в Киевской области", — написал Кива в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Трипольская ТЭС обеспечивала электричеством Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.