Экс-депутат Рады сообщил о поражении самой мощной ТЭС в Киевской области

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что в понедельник российские ракеты поразили Трипольскую теплоэлектростанцию — крупнейшую в Киевской области.

В понедельник, 5 декабря украинские средства массовой информации писали о массированном ракетном обстреле энергообъектов Украины, который привёл к тому, что Кировоградская, Одесская и Житомирская области оказались обесточены. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

"Вчерашним российским ракетам удалось поразить Трипольскую тепловую электрическую станцию — самую мощную электростанцию в Киевской области", — написал Кива в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Трипольская ТЭС обеспечивала электричеством Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.