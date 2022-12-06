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Западные таблоиды наперебой строчат фейки про поездку Путина по Крымскому мосту

Мир

Проезд российского президента по Крымскому мосту произвёл фурор на Западе. И породил массу домыслов и фейков, распространять которые не гнушаются даже очень авторитетные издания.

Западные таблоиды наперебой строчат фейки про поездку Путина по Крымскому мосту

Так, например, британский таблоид The Sun предположил, что Крымского моста, highly likely ("с высокой долей вероятности"), на самом деле уже и вовсе нет. Объясняют такой неожиданный вывод конспирологи тем, что на распространённых пресс-службой Кремля кадрах "не хватает задних планов". Из чего, по версии британских аналитиков следует, что "съёмки были произведены заранее" и вообще "в другом месте".

Да и вообще, утверждает The Sun, даже если Путин и проехал по Крымскому мосту, то лишь потому, что "не осмелился ступить в Крым — на украинскую территорию".

Германская Bild* пустилась в размышления на тему "могли ли украинские военные убить Путина на Крымском мосту". И ладно бы теоретически порассуждали, так нет же, автор материала выражает сожаление, что Киеву "не дали необходимого для этого оружия":

"HIMARS бьют только на 80 километров, а "Точки У" — на 180, — пишет немецкий таблоид и, не откладывая в долгий ящик, просит у США предоставить киевскому режиму "правильное" оружие.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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