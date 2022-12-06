Западные таблоиды наперебой строчат фейки про поездку Путина по Крымскому мосту

Проезд российского президента по Крымскому мосту произвёл фурор на Западе. И породил массу домыслов и фейков, распространять которые не гнушаются даже очень авторитетные издания.

Так, например, британский таблоид The Sun предположил, что Крымского моста, highly likely ("с высокой долей вероятности"), на самом деле уже и вовсе нет. Объясняют такой неожиданный вывод конспирологи тем, что на распространённых пресс-службой Кремля кадрах "не хватает задних планов". Из чего, по версии британских аналитиков следует, что "съёмки были произведены заранее" и вообще "в другом месте".

Да и вообще, утверждает The Sun, даже если Путин и проехал по Крымскому мосту, то лишь потому, что "не осмелился ступить в Крым — на украинскую территорию".

Германская Bild* пустилась в размышления на тему "могли ли украинские военные убить Путина на Крымском мосту". И ладно бы теоретически порассуждали, так нет же, автор материала выражает сожаление, что Киеву "не дали необходимого для этого оружия":

"HIMARS бьют только на 80 километров, а "Точки У" — на 180, — пишет немецкий таблоид и, не откладывая в долгий ящик, просит у США предоставить киевскому режиму "правильное" оружие.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.