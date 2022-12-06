Украинские боевики наносят удары по Донецку, из-за чего погибают и получают ранения мирные жители. Однако западные источники не публикуют об этом никакой информации. На Западе называют только цифры погибших и пострадавших на контролируемой Украиной территории, подчёркивая, что причина гибели — это боевые действия. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.
"Лицемеры тщательно замалчивают, сколько погибло на нашей стороне за эти долгие годы войны", — отметил он.
Ходаковский подчеркнул, что "благородно-ублюдочный" Запад скрупулёзно подсчитывает число жертв "российской агрессии". Однако на каждое следствие есть причина, и не стоит выдёргивать из события исторического контекста, забывая про 2014 год на Украине, указал он.
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