Ходаковский: Запад тщательно скрывает количество жертв среди жителей Донбасса

Украинские боевики наносят удары по Донецку, из-за чего погибают и получают ранения мирные жители. Однако западные источники не публикуют об этом никакой информации. На Западе называют только цифры погибших и пострадавших на контролируемой Украиной территории, подчёркивая, что причина гибели — это боевые действия. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

"Лицемеры тщательно замалчивают, сколько погибло на нашей стороне за эти долгие годы войны", — отметил он.

Ходаковский подчеркнул, что "благородно-ублюдочный" Запад скрупулёзно подсчитывает число жертв "российской агрессии". Однако на каждое следствие есть причина, и не стоит выдёргивать из события исторического контекста, забывая про 2014 год на Украине, указал он.