Беженцы с Украины "расписали" номер в британском отеле после просьбы о выселении

В Британии беженцы с Украины разрисовали стены в номере гостиницы. Так они выразили своё несогласие с требованием о выселении. Кадры видео появились в Сети.

Отмечается, что жильё украинским беженцам оплачивалось из госбюждета, но пришло время покинуть бесплатные апартаменты.

Украинцы не придумали ничего лучше, чем выразить "благодарность" владельцу и администрации номера, расписав его красками.

Ранее в Польше семья беженцев с Украины захватила квартиру в центре Кракова после того, как собственник жилплощади попросил их съехать. Хозяину не понравилось, что украинцы постоянно хамили и не платили за проживание вовремя.