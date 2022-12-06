В Британии беженцы с Украины разрисовали стены в номере гостиницы. Так они выразили своё несогласие с требованием о выселении. Кадры видео появились в Сети.
Отмечается, что жильё украинским беженцам оплачивалось из госбюждета, но пришло время покинуть бесплатные апартаменты.
Украинцы не придумали ничего лучше, чем выразить "благодарность" владельцу и администрации номера, расписав его красками.
Ранее в Польше семья беженцев с Украины захватила квартиру в центре Кракова после того, как собственник жилплощади попросил их съехать. Хозяину не понравилось, что украинцы постоянно хамили и не платили за проживание вовремя.
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