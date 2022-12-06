Польские власти приняли решение ввести оплату за образование и медицину для украинских переселенцев, поскольку в стране отмечается рост стоимости жизни. Также все беженцы, кроме инвалидов и стариков, будут вынуждены оплачивать 50% за жильё и питание с марта следующего года.
Правительство надеется, что нововведения положительно скажутся на украинцах. Несмотря на мнение самих поляков, которые выступают категорически против украинизации Польши, Варшава пытается компенсировать потраченные средства, выделенных из своего бюджета на беженцев.
"Несмотря на все действия, предпринимаемые польскими властями для создания мнимой дружбы между поляками и украинцами, говорить о тёплых и искренних отношениях между двумя народами не придётся", — заключил обозреватель Николай Крылов в материале для "Русской весны".
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