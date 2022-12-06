Верховный суд Украины не посчитал символику дивизии СС "Галичина" нацистской

В Верховном суде Украины подтвердили решение предыдущей инстанции и не признали нацистской символику дивизии СС "Галичина", сообщают украинские СМИ.

"Оставлено в силе постановление Шестого апелляционного административного суда от 23 сентября 2020 года, которым было подтверждено право Украинского института национальной памяти утверждать, что символика дивизии "Галичина" не относится к нацистской, то есть не запрещена на Украине", - сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, который защищал мнение института.

Таким образом закончилось судебное разбирательство, длящееся с 27 мая 2020 года, когда киевским судом символы 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" были признаны символикой нацистского режима и запрещены к публичному использованию на Украине.

Подразделение СС "Галичина", куда входили украинские националисты, было сформировано в составе Вермахта в 1943 году. Существует множество свидетельств, что боевики дивизии во время Великой Отечественной войны осуществляли карательные операции и массовые убийства мирных жителей.