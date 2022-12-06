Responsible Statecraft: Запад не заставлял Киев выполнять Минские соглашения

Никто из представителей западных стран не воспринял всерьёз призывы России повлиять на Киев в контексте исполнения Минских соглашений, заявили аналитики.

По их слова, ни Евросоюз, ни США так и "ничего не сделали", чтобы предотвратить конфликт.

"Что касается Минских соглашений, ни США, ни ЕС не оказывали серьёзное давление на Киев для выполнения им своей части договорённости", — пишет Responsible Statecraft.

Аналитики подчеркнули, что последствия отказа Украины от исполнения своих обязательств по Минским соглашениям, предсказуемо перешли в конфликт.

Кроме прочего, аналитики подчеркнули, что на время "затягивания" вопроса с Минскими договорённостями именно Киев наращивал военные силы.