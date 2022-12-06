В Китае пригрозили США разгромом: предстоящее десятилетие — решающее

Ближайшее десятилетие станет решающим в установке миропорядка и гегемонию США необходимо "разгромить", заявили китайские аналитики. По их мнению, Вашингтону нельзя "спускать" вмешательство в украинский конфликт.

Аналитики подчеркнули, что новый миропорядок должен основываться на справедливости и соблюдении интересов каждой из стран, а не на "подчинении" Белому дому.

"Если предстоящее десятилетие и должно стать решающим для чего-то, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона и установлением подлинного мирового равенства и справедливости", — заявили авторы Global Times.

По их мнению, США заставляет Европу участвовать в противостоянии с Россией, что становится небезопасным для других стран, которые не желают признавать гегемонию Штатов.

"Доверие к США со стороны их союзников и международного сообщества продолжает падать, как и их гегемония, которая маскируется под "международным порядком", — резюмировали авторы.