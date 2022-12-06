Globe and Mail: Канада заплатит $11 миллионов за разминирование Украины

Канада выделит Киеву в рамках военной помощи 11 миллионов долларов на закупку оборудования для разминирования, сообщили в правительстве страны.

Согласно информации, Киев может использовать деньги на покупку соответствующего оборудования и полного цикла очистки украинских территорий от мин.

"Канада в понедельник объявила о помощи в 15 миллионов долларов на оборудование, необходимое Украине для гуманитарной очистки от мин", — передаёт издание Globe and Mail.

Когда деньги поступят на украинские счета, издание не сообщило. Впрочем, не уточняется, необходимо ли Киеву будет отчитываться о тратах канадских денег.