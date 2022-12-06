Канада выделит Киеву в рамках военной помощи 11 миллионов долларов на закупку оборудования для разминирования, сообщили в правительстве страны.
Согласно информации, Киев может использовать деньги на покупку соответствующего оборудования и полного цикла очистки украинских территорий от мин.
"Канада в понедельник объявила о помощи в 15 миллионов долларов на оборудование, необходимое Украине для гуманитарной очистки от мин", — передаёт издание Globe and Mail.
Когда деньги поступят на украинские счета, издание не сообщило. Впрочем, не уточняется, необходимо ли Киеву будет отчитываться о тратах канадских денег.
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