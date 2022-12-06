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Режиссёр из США Стоун: Штаты постепенно разжигали конфликт в Донбассе

Мир

Американские власти начали спонсировать Украину ещё в 2014 году, что привело к конфликту в Донбассе, заявил режиссер Оливер Стоун. По его мнению, если бы Штаты не обеспечивали киевский режим деньгами, то боевых действий можно было бы избежать.

Режиссёр из США Стоун: Штаты постепенно разжигали конфликт в Донбассе

Как подчеркнул режиссёр, уже тогда благодаря помощи США Украина потеряла свою "нейтральность", что стало триггером для России начать спецоперацию.

"Что происходит в Донбассе с 2014 года и сколько людей оттуда уехало из-за того, что США усиленно спонсировали украинскую армию? С 2014 года Украина перестала быть нейтральной, она была настроена против России, именно это нарушило баланс, отсюда и конфликт", — пояснил режиссёр в интервью Politikа.

Кроме того, Стоун уверен, что действующая администрация США "тонет" и заявил, что пожалел, что голосовал за Джо Байдена.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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