Режиссёр из США Стоун: Штаты постепенно разжигали конфликт в Донбассе

Американские власти начали спонсировать Украину ещё в 2014 году, что привело к конфликту в Донбассе, заявил режиссер Оливер Стоун. По его мнению, если бы Штаты не обеспечивали киевский режим деньгами, то боевых действий можно было бы избежать.

Как подчеркнул режиссёр, уже тогда благодаря помощи США Украина потеряла свою "нейтральность", что стало триггером для России начать спецоперацию.

"Что происходит в Донбассе с 2014 года и сколько людей оттуда уехало из-за того, что США усиленно спонсировали украинскую армию? С 2014 года Украина перестала быть нейтральной, она была настроена против России, именно это нарушило баланс, отсюда и конфликт", — пояснил режиссёр в интервью Politikа.

Кроме того, Стоун уверен, что действующая администрация США "тонет" и заявил, что пожалел, что голосовал за Джо Байдена.