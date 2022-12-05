5 декабря на севере Молдавии пограничники обнаружили упавшую ракету, о чём сообщила пресс-служба МВД республики. Ведомство проинформировало, что орудие найдено в саду недалеко от города Бричаны. Военный обозреватель, полковник в отставке в ТАСС Виктор Литовкин прокомментировал произошедшее.
Он отметил, что, судя по фотографиям, это может быть одна из составных частей ракеты комплекса "Точка-У" или часть реактивного снаряда комплекса залпового огня "Смерч".
Эксперт уверен, что взрывоопасное орудие прилетело с территории Украины, откуда до границ республики всего 20-30 км. Он уверен, что ВС РФ никак не могли направить в Молдавию свою ракету.
"А потом, если это "Точка-У", то ни у кого, кроме Украины, такого тактического ракетного комплекса нет, только на Украине он есть. У России их давно нет, потому что мы давно заменили эти комплексы, тактические ракетные комплексы "Точка-У" на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", — пояснил эксперт.
Литовкин отметил, что Киев в данном случае не заинтересован в выдаче своей ракеты за российскую, как это он сделал в ситуации с Польшей. Тогда была провокация, чтобы втянуть НАТО в боевые действия на Украине.
По его мнению, как США и НАТО не заинтересованы в большой огласке случившегося в СМИ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Атака на российские стратегические силы ядерного сдерживания в Энгельсе показала, что противник готов на самые радикальные меры. В России ждут военного ответа.