Литовкин заявил, что упавшая ракета в Молдавии принадлежит ВСУ

5 декабря на севере Молдавии пограничники обнаружили упавшую ракету, о чём сообщила пресс-служба МВД республики. Ведомство проинформировало, что орудие найдено в саду недалеко от города Бричаны. Военный обозреватель, полковник в отставке в ТАСС Виктор Литовкин прокомментировал произошедшее.

Он отметил, что, судя по фотографиям, это может быть одна из составных частей ракеты комплекса "Точка-У" или часть реактивного снаряда комплекса залпового огня "Смерч".

Эксперт уверен, что взрывоопасное орудие прилетело с территории Украины, откуда до границ республики всего 20-30 км. Он уверен, что ВС РФ никак не могли направить в Молдавию свою ракету.

"А потом, если это "Точка-У", то ни у кого, кроме Украины, такого тактического ракетного комплекса нет, только на Украине он есть. У России их давно нет, потому что мы давно заменили эти комплексы, тактические ракетные комплексы "Точка-У" на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", — пояснил эксперт.

Литовкин отметил, что Киев в данном случае не заинтересован в выдаче своей ракеты за российскую, как это он сделал в ситуации с Польшей. Тогда была провокация, чтобы втянуть НАТО в боевые действия на Украине.

По его мнению, как США и НАТО не заинтересованы в большой огласке случившегося в СМИ.