Рогов: Киев поставляет Молдавии энергию на фоне отсутствия света у украинцев

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Киев поставляет Молдавии электроэнергию на фоне отсутствия света у украинцев.

По данным Рогова, власти Украины поставляют электричество в соседние страны, когда как украинцы должны сидеть в темноте. При этом Киев пытается убедить своих граждан в том, что всему виной нехватка электроэнергии в стране. По мнению Рогова, президент Украины Владимир Зеленский получает долю от поставок электроэнергии в Молдавию.