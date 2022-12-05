Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Киев поставляет Молдавии электроэнергию на фоне отсутствия света у украинцев.
По данным Рогова, власти Украины поставляют электричество в соседние страны, когда как украинцы должны сидеть в темноте. При этом Киев пытается убедить своих граждан в том, что всему виной нехватка электроэнергии в стране. По мнению Рогова, президент Украины Владимир Зеленский получает долю от поставок электроэнергии в Молдавию.
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