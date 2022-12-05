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The Responsible Statecraft: Зеленский переврал историю с Минскими соглашениями

Мир

Заявление украинского президента Владимира Зеленского, сделанное им в ходе саммита G20 на Бали, исказило историческую правду о взаимоотношениях России и Украины. Такое мнение выразил обозреватель Тед Снайдер в материале, изданном в издании Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft.

The Responsible Statecraft: Зеленский переврал историю с Минскими соглашениями

Выступая на саммите G20 на Бали в ноябре в онлайн-режиме, Зеленский заявил, что не приемлет никакого "Минска-3", поскольку Россия якобы использовала это время, чтобы собрать и нарастить свои силы.

Журналист отметил, что хорошо заметно было, что заявление Зеленского было точно рассчитано на его "партнёров". Однако президент Украины воспроизвёл этот исторический период в точности да наоборот.

"Слова Зеленского на Бали, хотя и были дипломатически точно подобраны для его целевой аудитории, не совсем точно отражают историю. Не Россия использовала время, предоставленное соглашением, для наращивания своих сил, прежде чем нарушить его. Это была Украина", — сказал Снайдер.

Американский аналитик добавил, что это уже далеко не первый раз, когда украинские власти создают видимость готовности к диалогу с Кремлём, однако это просто иллюзия для того, чтобы потянуть время. Взять хотя бы самого Зеленского — он явно не спешит выполнять обязательства, которые давал Киев.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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