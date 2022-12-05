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Европейцы не поверили Кулебе о победе Украины: "ВСУ будут разгромлены"

Мир

Пользователи Twitter* раскритиковали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о скором "поражении России". Европейцы считают, что министр занимается выражением пустой воинственной риторики на фоне того, как Запад устаёт помогать Киеву.

Европейцы не поверили Кулебе о победе Украины: "ВСУ будут разгромлены"

Один из комментаторов призвал Украину поскорее вступить в переговоры с Россией и не подталкивать мир к третьей мировой войне.

Другой читатель отметил усталость Евросоюза и США от украинского конфликта и попросил Брюссель и Вашингтон прекратить поддержку Киева.

Ещё один пользователь подчеркнул, что без помощи стран Запада украинская армия бессильна перед российской.

Четвёртый юзер призвал Киев прислушаться к мнению военных экспертов, которые убеждены, что "ВСУ будут разгромлены".

"Украина уже потеряла все, что могла. Не одно поколение украинцев будет выплачивать долги, пока ваше правительство продолжает наживаться на европейской финансовой помощи", — написал шестой пользователь в Twitter*.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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