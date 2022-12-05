5 декабря в приграничной области Молдавии нашли неразорвавшуюся ракету. Она была обнаружена недалеко от города Бричень, сообщало Министерство внутренних дел республики. Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что части взрывоопасного орудия относятся к комплексу ПВО С-300, стоящего на вооружении Вооружённых сил Украины.
"Практически повторился случай с падением украинских ракет в Польше несколько недель назад", — проинформировал эксперт в беседе с РИА Новости.
Сообщается, что боевая часть орудия сработала не на земле, поскольку визуальных признаков детонации в месте падения нет.
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