Леонков: упавшие в Молдавии части ракеты относятся к комплексу ПВО С-300 ВСУ

5 декабря в приграничной области Молдавии нашли неразорвавшуюся ракету. Она была обнаружена недалеко от города Бричень, сообщало Министерство внутренних дел республики. Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что части взрывоопасного орудия относятся к комплексу ПВО С-300, стоящего на вооружении Вооружённых сил Украины.

"Практически повторился случай с падением украинских ракет в Польше несколько недель назад", — проинформировал эксперт в беседе с РИА Новости.

Сообщается, что боевая часть орудия сработала не на земле, поскольку визуальных признаков детонации в месте падения нет.