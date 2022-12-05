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Газета Financial Times признала Зеленского "человеком года"

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский стал "человеком года" по версии влиятельной деловой газеты Financial Times.

Газета Financial Times признала Зеленского "человеком года"

Редакция сообщила, что украинский лидер стал символом противостояния Запада и "автократий". По словам автора статьи, до 24 февраля украинцы относились к Зеленскому, как к дилетанту, которой долго не продержится у власти.

Обозреватель считает, что молодой политик проявил мужество и стойкость и уже вписал своё имя в историю.

Газета назвала Зеленского "символом глобального противостояния либеральных демократий и авторитаризма".

Журналист сравнил президента Украины с Уинстоном Черчиллем, который руководил Соединённым Королевством в годы Второй мировой войны.

Тем не менее, итоги правления Зеленского "неоднозначны", отметил автор, поскольку к нему есть много вопросов. Например, почему он не подготовил Вооружённые силы Украины к конфликту.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Зеленский заплатил жизнями украинцев за звание "Человек года".

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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