Президент Украины Владимир Зеленский стал "человеком года" по версии влиятельной деловой газеты Financial Times.
Редакция сообщила, что украинский лидер стал символом противостояния Запада и "автократий". По словам автора статьи, до 24 февраля украинцы относились к Зеленскому, как к дилетанту, которой долго не продержится у власти.
Обозреватель считает, что молодой политик проявил мужество и стойкость и уже вписал своё имя в историю.
Газета назвала Зеленского "символом глобального противостояния либеральных демократий и авторитаризма".
Журналист сравнил президента Украины с Уинстоном Черчиллем, который руководил Соединённым Королевством в годы Второй мировой войны.
Тем не менее, итоги правления Зеленского "неоднозначны", отметил автор, поскольку к нему есть много вопросов. Например, почему он не подготовил Вооружённые силы Украины к конфликту.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Зеленский заплатил жизнями украинцев за звание "Человек года".
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