Илья Кива: около 100 ракет уже летят в сторону Украины

Бывший Народный депутат Украины Илья Кива заявил, что около 100 ракет уже летят в сторону Украины.

В своём Telegram-канале Кива заявил, что произошли пуски ракет. На части территории Украины уже объявлена военная тревога. По словам Кивы, в офисе действующего президента Украины Владимира Зеленского предупредили граждан о возможном отключении электричества.

"Произошли пуски! Около 100 ракет уже летят в сторону Украины. Объявлена всеобщая тревога", — написал Кива.