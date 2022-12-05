Бывший Народный депутат Украины Илья Кива заявил, что около 100 ракет уже летят в сторону Украины.
В своём Telegram-канале Кива заявил, что произошли пуски ракет. На части территории Украины уже объявлена военная тревога. По словам Кивы, в офисе действующего президента Украины Владимира Зеленского предупредили граждан о возможном отключении электричества.
"Произошли пуски! Около 100 ракет уже летят в сторону Украины. Объявлена всеобщая тревога", — написал Кива.
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