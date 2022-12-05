По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, страны Евросоюза совсем не думают о последствиях введения потолка цен на российскую нефть, которые могут оказаться для некоторых из них фатальными.
Медведев напомнил, что с 5 декабря начинает действовать потолок на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Политик сравнил проголосовавших за это решение страны ЕС с "подгулявшими бюргерами, лезущими в ледяную воду".
"Эти действия наших "друзей" напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Типа хотим охладиться. Часть из них быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится плавать в студеной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться)", — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Однако для части стран Евросоюза ценовые ограничения на российскую нефть окажутся губительными, уверен политик, и они просто "утонут", сгинув в "неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом".
"Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть", — поговоркой закончил свой пост Медведев.
С 5 декабря начинают действовать санкции на российскую нефть, потолок цен на которую Евросоюзом решено установить на отметке в 60 долларов за баррель.
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