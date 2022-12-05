В Британии пользователи Сети отреагировали на решение издания Financial Times присвоить президенту Украины Владимиру Зеленскому звание "Человек года". Своё мнение они выразили в комментариях к статье.
Многие из читателей считают, что украинский лидер таких регалий попросту не заслужил.
Один из британцев назвал Зеленского "манипулятором года", который может только требовать, не жалея свой народ и зарабатывая на конфликте.
Другой поинтересовался, сколько Зеленский заплатил изданию, точнее, во сколько обошёлся подарок Вашингтону.
Ещё один пользователь вспомнил про 1 апреля, которое пока не пришло.
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