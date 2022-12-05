Британцы высмеяли решение FT присвоить звание "Человек года" Зеленскому

В Британии пользователи Сети отреагировали на решение издания Financial Times присвоить президенту Украины Владимиру Зеленскому звание "Человек года". Своё мнение они выразили в комментариях к статье.

Многие из читателей считают, что украинский лидер таких регалий попросту не заслужил.

Один из британцев назвал Зеленского "манипулятором года", который может только требовать, не жалея свой народ и зарабатывая на конфликте.

Другой поинтересовался, сколько Зеленский заплатил изданию, точнее, во сколько обошёлся подарок Вашингтону.

Ещё один пользователь вспомнил про 1 апреля, которое пока не пришло.