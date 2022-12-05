Медведев предрёк "невообразимые" цены на нефть после введения потолка на неё

По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, после того, как в ЕС решили ввести потолок на нефть из России, цены на неё станут "невообразимые", потому что от закона стоимости в экономике в любой ситуации никуда не деться.

"Просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре. Эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадёт, но вот с ценами будет происходить невообразимое", — написал Медведев в Telegram-канале.

Зампред Совбеза РФ отметил, что в ЕС даже не представляют себе последствий такого шага, однако тем не менее рвутся "залезть в холодную воду", дабы потом громко кричать о своей решительности на выборах.

При всём при этом потребителям от введения потолка цен на российскую нефть точно не стоит ждать ничего хорошего, уверен политик.

"Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Всё ещё впереди, зима только началась", — заключил Медведев.

С 5 декабря вступает в силу принятый ЕС и Австралией потолок цен на российскую нефть, зафиксированный на уровне 60 долларов за баррель.