По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, со словами канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу эффективности санкций против РФ можно поспорить.
Песков признал, что ограничения в отношении РФ, конечно, доставляют определённые неудобства, которые, однако, не являются критичными.
Представитель Кремля подчеркнул, что российская экономика хорошо адаптируется к меняющимся условиям, и это отрицать невозможно.
"Определенные проблемы, безусловно, из-за санкций возникают, но до сих пор они были не критического характера, и здесь можно поспорить с господином Шольцем. Собственно, специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям, и отрицать это было бы непрофессионально", — сказал Песков журналистам.
Ранее в материале для Foreign Affairs Шольц заверил в растущей эффективности антироссийских санкций, а также "небывалой" мощи и единстве ЕС и НАТО.
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