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Макрон: в отношениях между США и Европой прослеживается рассинхронизация

Мир

В отношениях между США и Евросоюзом наблюдается рассинхронизация в связи с высокой стоимостью энергоносителей, следует из заявления французского лидера Эммануэля Макрона.

Макрон: в отношениях между США и Европой прослеживается рассинхронизация

В интервью CBS он отметил, что Европа стала активно закупать американские газ и нефть. При этом Вашингтон, выступая производителем ресурсов, продаёт их европейским странам дороже, нежели своим предприятиям и домохозяйствам, уточнил Макрон. По его словам, на этом фоне формируется существенный "разрыв", негативно влияющий на уровень благосостояния европейцев.

"Если смотреть на обстановку, то действительно имеет место рассинхронизация. Почему? Энергия", — указал президент Франции.

Он также подчеркнул: у Европы и США "одни и те же принципы" по украинскому вопросу, однако ЕС платит гораздо большую цену за поддержку киевского режима, чем Вашингтон.

Ранее политолог Павел Тимофеев сообщил, что европейские государства оказались в невыгодном положении из-за внешней политики США.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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