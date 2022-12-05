В отношениях между США и Евросоюзом наблюдается рассинхронизация в связи с высокой стоимостью энергоносителей, следует из заявления французского лидера Эммануэля Макрона.
В интервью CBS он отметил, что Европа стала активно закупать американские газ и нефть. При этом Вашингтон, выступая производителем ресурсов, продаёт их европейским странам дороже, нежели своим предприятиям и домохозяйствам, уточнил Макрон. По его словам, на этом фоне формируется существенный "разрыв", негативно влияющий на уровень благосостояния европейцев.
"Если смотреть на обстановку, то действительно имеет место рассинхронизация. Почему? Энергия", — указал президент Франции.
Он также подчеркнул: у Европы и США "одни и те же принципы" по украинскому вопросу, однако ЕС платит гораздо большую цену за поддержку киевского режима, чем Вашингтон.
Ранее политолог Павел Тимофеев сообщил, что европейские государства оказались в невыгодном положении из-за внешней политики США.
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