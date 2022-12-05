Запад разглядел в выступлении главы Украины Владимира Зеленского о падении ракеты на территории Польши попытку втянуть Североатлантический альянс в конфликт с РФ. Об этом пишет Wall Street Journal.
По словам обозревателей издания, страны НАТО дали киевскому режиму понять, что не будут предпринимать шаги, провоцирующие прямое противостояние с Москвой.
"Некоторые официальные лица в США и ЕС всё ещё задаются вопросом о том, не пытался ли Зеленский использовать ситуацию в Польше в качестве возможности для тесного вовлечения альянса в конфликт", — сказано в материале.
В статье отмечается, что реакция Зеленского на ЧП в Польше послужила поводом для острых разногласий между Киевом и Вашингтоном. Журналисты WSJ добавили, что Киев, согласно заявлениям западных государственных деятелей, намеревался вовлечь НАТО в конфликт на разных его этапах.
Они также указали на рост напряжённости в отношениях Украины и Запада. Основная причина ухудшения связей — слишком эмоциональные выступления Зеленского, резюмировали обозреватели.
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