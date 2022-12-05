Макрон заявил, что поддерживает прямой контакт с Путиным по украинскому вопросу

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что продолжает поддерживать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

По его словам, наилучшим способом возобновления взаимодействия является сохранение прямых каналов коммуникации. Как отметил Макрон, изоляция плохо сказывается на международных отношениях.

"Я поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным", — сказал глава Франции в интервью CBS.

Кроме того, он добавил, что не проводит тайных переговоров с руководителем РФ. Макрон убеждён: общественность должна знать о таких контактах.

Лидер Франции назвал диалог единственным выходом из украинского конфликта. Он призвал обратиться к дипломатическим нормам для урегулирования проблем.

Ранее стало известно, что Макрон и ряд других европейских политиков недовольны действиями Вашингтона, вынудившего ЕС отказаться от поставок российского газа и сделать выбор в пользу американских энергоресурсов.