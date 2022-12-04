Украинских боевиков сотнями привозят в больницы городов, которые находятся поблизости от Артёмовска. Об этом заявил итальянский корреспондент Лоренцо Кремонези. Врачи одной из больниц Красного Лимана отметили, что к ним поступают тяжелораненые солдаты ВСУ, которых приходится в экстренных случаях оперировать без анестезии.
В отделении скорой помощи полы залиты кровью, а из операционной слышны душераздирающие стоны, сообщает Кремонези.
"В среднем ежедневно к нам поступает более ста раненых, большинство из которых тяжёлые или очень тяжёлые", — признал местный хирург.
В интервью Corriere della Sera (CDS) украинский солдат рассказал, что российские войска не паникуют, когда видят ответный огонь со стороны противника, поэтому потери ВСУ в регионе колоссальные.
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