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CDS: в больницу Красного Лимана идёт поток раненых боевиков ВСУ из Артёмовска

Мир

Украинских боевиков сотнями привозят в больницы городов, которые находятся поблизости от Артёмовска. Об этом заявил итальянский корреспондент Лоренцо Кремонези. Врачи одной из больниц Красного Лимана отметили, что к ним поступают тяжелораненые солдаты ВСУ, которых приходится в экстренных случаях оперировать без анестезии.

В отделении скорой помощи полы залиты кровью, а из операционной слышны душераздирающие стоны, сообщает Кремонези.

"В среднем ежедневно к нам поступает более ста раненых, большинство из которых тяжёлые или очень тяжёлые", — признал местный хирург.

В интервью Corriere della Sera (CDS) украинский солдат рассказал, что российские войска не паникуют, когда видят ответный огонь со стороны противника, поэтому потери ВСУ в регионе колоссальные.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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