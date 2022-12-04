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Глава разведки США Аврил Хейнс: Путин становится все более осведомлённым

Мир

Руководитель разведки США Аврил Хейнс объяснила, собирается ли Владимир Путин отказаться от военный амбиций.

Глава разведки США Аврил Хейнс: Путин становится все более осведомлённым

Представитель американского разведывательного ведомства считает, что президент РФ был разочарован провалами российской армии в ходе СВО, однако не намерен отказываться от идеи взять под контроль Украину.

Она отметила, что разведчики пытаются понять, планирует ли Путин умерить свои милитаристские аппетиты.

"Наши аналитики сказали бы, что он, возможно, захочет поступить так на временной основе — с идеей вернуться к этому вопросу позже", — объяснила она.

Хейнс подчеркнула, что российский лидер гораздо лучше стал разбираться в проблемах своей военной машины.

"Я действительно думаю, что он становится все более осведомленным о проблемах, с которыми сталкиваются военные в России", — сказала представитель США.

Ранее Джозеф Байден отчитал спецслужбы из-за утечки информации о передаче разведданных Украине.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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