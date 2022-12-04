В Киеве заявили о завершении работ по созданию украинского беспилотника

Украина завершает работы по созданию собранного ударного беспилотника. Предполагается, что дрон сможет нести боевую часть в 75 килограммов и иметь дальность полета до 1000 километров. Об этом рассказала пресс-секретарь "Укроборонпрома" Наталья Сад в эфире телемарафона.

Она отметила, что ряд успешных испытаний позади. А теперь начинается этап испытания под действием радиоэлектронной борьбы.

"После того, как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ, мы надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года — стараемся обещания соблюсти", — заявила Сад.