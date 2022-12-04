Леонков: США и Япония не смогут разработать ракету, способную сбить "Авангард"

США и Япония не смогут разработать ракету, способную сбить российский гиперзвуковой блок "Авангард", так как возможностей, позволяющих предсказать его траекторию полёта, на сегодняшний день не существует. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.

Аналитик отметил, что японцы и американцы также не смогут создать ракету, которая сможет развить скорость, превышающую скорость звука в несколько десятков раз.

По словам собеседника издания, нюанс в том, что "Авангард" — это маневрирующий блок, то есть невозможно предсказать, в какой точке воздушного пространства он окажется в следующую секунду.

Для испытаний противоракет Япония и США должны создать маневрирующий гиперзвуковой боевой блок, подобный "Авангарду", а на это даже их высокоразвитые ВПК сегодня не способны, заключил Леонков.