Жители Херсона, временно находящегося под контролем Украины, рассказали о насильственной мобилизации шестнадцатилетних подростков в городе.
Уточняется, что украинские боевики ходят по дворам, где проживают здоровые юноши и молодые парни, которым сразу же вручается повестка под угрозой статьи "государственная измена".
Пользуясь комендантским часом, который начинается с шести вечера, солдаты вламываются в частные дома под предлогом поисков коллаборантов, сообщает издание kherson-news.ru. Когда горожане пытаются зафиксировать их противозаконные действия на мобильный телефон, следуют избиения и угрозы.
"Данная практика незаконна. За это должен последовать трибунал. Они забирают наших детей", — приводят журналисты возмущенные слова очевидца.
Ранее британский наёмник признался, что был шокирован суровыми морозами в районе боевых действий на Украине.
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